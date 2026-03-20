Швейцарія призупинила експорт зброї до США через конфлікт з Іраном

У п’ятницю, 20 березня, Швейцарія заявила, що не видаватиме компаніям ліцензії на експорт зброї до Сполучених Штатів через атаки на Іран, посилаючись на нейтралітет країни.

Про це заявив уряд, пише "Європейська правда".

В уряді Швейцарії заявили, що експорт військового майна до країн, що беруть участь у міжнародному збройному конфлікті з Іраном, не може бути дозволений на час конфлікту.

"Експорт військових матеріалів до США наразі не може бути дозволений", – наголосили у Швейцарії.

Уряд заявив, що група експертів регулярно переглядатиме ситуацію щодо експорту відповідних товарів до США та оцінюватиме, чи потрібно вживати заходів відповідно до закону про нейтралітет.

Раніше Швейцарія закрила свій повітряний простір для військових польотів США, безпосередньо пов’язаних з війною в Ірані, посилаючись на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.

