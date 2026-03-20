Швейцария приостановила экспорт оружия в США из-за конфликта с Ираном

В пятницу, 20 марта, Швейцария заявила, что не будет выдавать компаниям лицензии на экспорт оружия в Соединенные Штаты из-за атак на Иран, ссылаясь на нейтралитет страны.

Об этом заявило правительство, пишет "Европейская правда".

В правительстве Швейцарии заявили, что экспорт военного имущества в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта.

"Экспорт военных материалов в США пока не может быть разрешен", – отметили в Швейцарии.

Правительство заявило, что группа экспертов будет регулярно пересматривать ситуацию по экспорту соответствующих товаров в США и оценивать, нужно ли принимать меры в соответствии с законом о нейтралитете.

Ранее Швейцария закрыла свое воздушное пространство для военных полетов США, непосредственно связанных с войной в Иране, ссылаясь на свою традицию нейтралитета в вооруженных конфликтах.

