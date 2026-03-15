Швейцарія заборонила проліт американських літаків, пов’язаних із бойовими діями в Ірані
Швейцарія закрила свій повітряний простір для військових польотів США, безпосередньо пов’язаних з війною в Ірані, посилаючись на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.
Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в уряді, два запити на проліт американських розвідувальних літаків над Швейцарією в неділю були відхилені.
Три інші польоти, включаючи два транспортні літаки, були схвалені.
У повідомленні зазначається, що подальші прольоти над територією США, кількість яких перевищить звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена та не пов’язана з війною.
"Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією країни сторонами конфлікту, які мають військову мету", – йдеться в заяві.
Повідомляли також, що Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.
Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.
