Швейцарія заборонила проліт американських літаків, пов’язаних із бойовими діями в Ірані

Швейцарія закрила свій повітряний простір для військових польотів США, безпосередньо пов’язаних з війною в Ірані, посилаючись на свою традицію нейтралітету у збройних конфліктах.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в уряді, два запити на проліт американських розвідувальних літаків над Швейцарією в неділю були відхилені.

Три інші польоти, включаючи два транспортні літаки, були схвалені.

У повідомленні зазначається, що подальші прольоти над територією США, кількість яких перевищить звичайні показники, будуть заборонені, якщо їхня мета не буде чітко визначена та не пов’язана з війною.

"Закон про нейтралітет забороняє прольоти над територією країни сторонами конфлікту, які мають військову мету", – йдеться в заяві.

Повідомляли також, що Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

