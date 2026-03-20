Зеленський сподівається, що Європа не буде знімати санкції з РФ та Білорусі

Президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це він сказав під час онлайн спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

На думку Зеленського, рішення США послабити санкції проти Росії та Білорусі – це зменшення тиску на ці країни.

"Безумовно, ми дуже розраховуємо, що принаймні наші європейські партнери не будуть знімати санкції", – додав український президент.

Як відомо, 19 березня спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

А до цього Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.