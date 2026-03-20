Зеленский надеется, что Европа не будет снимать санкции с РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние решения США по ослаблению санкций против России и Беларуси.

пишет "Європейська правда"

По мнению Зеленского, решение США ослабить санкции против России и Беларуси – это ослабление давления на эти страны.

"Безусловно, мы очень рассчитываем, что по крайней мере наши европейские партнеры не будут снимать санкции", – добавил украинский президент.

Как известно, 19 марта специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, которые производят калийные удобрения.

А до этого Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая по состоянию на это время уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.