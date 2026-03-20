Польща відмовилась від ідеї спільного полігону з Литвою

Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда виступив проти ідеї будівництва спільного військового полігону з Литвою.

Заяву польського урядовця наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш у січні заявив, що обговорить із президентом Каролем Навроцьким питання щодо запланованого Литвою полігону в Капчаместісі, неподалік від кордону з Польщею.

Він додав, що Польща не має наміру блокувати розвиток полігону, і запропонував зробити так, щоб країни могли спільно ним користуватися.

Тоді на запитання про полігон у Капчаместісі Косіняк-Камиш сказав, що Варшава зацікавлена у "співпраці з Литвою, розширенні потужностей та зміцненні безпеки".

На запитання, чи не має наміру Польща виступати проти будівництва полігону біля кордону, польський міністр тоді сказав, що не тільки не буде проти, але й зацікавлена у його спільному використанні.

Водночас Бейда, який 19 березня відвідував Сувальський коридор, зазначив, що Польща проти ідеї спільного військового полігону з Литвою.

"Ми ні в якому разі не братимемо участі в цьому проєкті. Ми уважно стежимо за ситуацією, а також просимо залишити достатньо велику відстань до нашого кордону", – сказав Бейда.

Він сказав, що Польщі вистачає власних полігонів.

"Нам це не потрібно. У нас є наші полігони, їх нам вистачає, якщо говорити про збройні сили. Ми точно не братимемо участі", – сказав Бейда.

18 березня уряд Литви затвердив проєкт створення полігону в регіоні Сувальського коридору; остаточне рішення ухвалить парламент.

Нагадаємо, у січні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підозрює Росію в сприянні поширенню дезінформації навколо планів створення нового військового навчального полігону поблизу міста Капчяместіс на півдні країни.

