Польша отказалась от идеи совместного полигона с Литвой

Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда выступил против идеи строительства совместного военного полигона с Литвой.

Заявление польского чиновника приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в январе заявил, что обсудит с президентом Каролем Навроцким вопрос о запланированном Литвой полигоне в Капчаместисе, недалеко от границы с Польшей.

Он добавил, что Польша не намерена блокировать развитие полигона, и предложил сделать так, чтобы страны могли совместно им пользоваться.

Тогда на вопрос о полигоне в Капчаместисе Косиняк-Камыш сказал, что Варшава заинтересована в "сотрудничестве с Литвой, расширении мощностей и укреплении безопасности".

На вопрос, не намерена ли Польша выступать против строительства полигона у границы, польский министр тогда сказал, что не только не будет против, но и заинтересована в его совместном использовании.

В то же время Бейда, который 19 марта посещал Сувальский коридор, отметил, что Польша против идеи совместного военного полигона с Литвой.

"Мы ни в коем случае не будем участвовать в этом проекте. Мы внимательно следим за ситуацией, а также просим оставить достаточно большое расстояние до нашей границы", – сказал Бейда.

Он сказал, что Польше хватает собственных полигонов.

"Нам это не нужно. У нас есть наши полигоны, их нам хватает, если говорить о вооруженных силах. Мы точно не будем участвовать", – сказал Бейда.

18 марта правительство Литвы утвердило проект создания полигона в регионе Сувальского коридора; окончательное решение примет парламент.

Напомним, в январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подозревает Россию в содействии распространению дезинформации вокруг планов создания нового военного учебного полигона вблизи города Капчяместис на юге страны.

