Лукашенко після зустрічі зі спецпредставником Трампа анонсував "велику угоду" зі США

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив про підготовку "великої угоди" зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву самопроголошеного правителя наводить БЕЛТА.

Із коментарем про "велику угоду" Лукашенко виступив наступного дня після своєї зустрічі зі спеціальним представником США у Білорусі Джоном Коулом.

"Від імені Трампа запропонували укласти велику угоду, в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному наших переговорів. Хіба я буду відмовлятися? Це важливо для Білорусі, і для мене зокрема. Тому я сказав: "Я нормально до цього ставлюся, передайте Дональду, що я згоден, щоб розробити цю велику угоду, підготувати її", – розповів він.

За словами Лукашенка, США зараз, можливо, ще не зовсім готові до цього, але процес триває.

"Ми готуємося до укладення цієї великої угоди з американцями… "Ми визначили свої інтереси та надіслали американцям відповідні пропозиції. Як вони мене поінформували, їх зараз опрацьовують. Велика угода – це не лише політв’язні", як вони кажуть", – додав він.

За його словами, порядок денний переговорів зі США включає не лише роботу посольств, а й тему ядерних матеріалів.

Повідомляли також, що після зустрічі з Лукашенком Коул оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Крім того, після зустрічі Коула з Лукашенком стало відомо, що білоруський режим звільнив групу політичних в’язнів.

