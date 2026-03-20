Лукашенко после встречи со спецпредставителем Трампа анонсировал "большую сделку" с США

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о подготовке "большой сделки" с США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление самопровозглашённого правителя приводит БЕЛТА.

С комментарием о "большом соглашении" Лукашенко выступил на следующий день после своей встречи со специальным представителем США в Беларуси Джоном Коулом.

"От имени Трампа предложили заключить большое соглашение, в котором будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня наших переговоров. Разве я буду отказываться? Это важно для Беларуси, и для меня в частности. Поэтому я сказал: "Я нормально к этому отношусь, передайте Дональду, что я согласен, чтобы разработать эту большую сделку, подготовить ее", – рассказал он.

По словам Лукашенко, США сейчас, возможно, еще не совсем готовы к этому, но процесс продолжается.

"Мы готовимся к заключению этого большого соглашения с американцами… Мы определили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня проинформировали, их сейчас прорабатывают. Большое соглашение – это не только политзаключенные, как они говорят", – добавил он.

По его словам, повестка дня переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.

Сообщалось также, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Кроме того, после встречи Коула с Лукашенко стало известно, что белорусский режим освободил группу политических заключенных.

Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.