Швейцарское правительство намерено увеличить инвестиции в оборону, в частности в ПВО

Федеральный совет Швейцарии обратился к парламенту с просьбой одобрить выделение 3,4 млрд швейцарских франков (3,7 млрд евро) на оборонные расходы, направленные на расширение противовоздушной обороны, защиту от беспилотников и дополнительные возможности в киберпространстве.

Предложения включают закупку немецких ракетных систем IRIS-T SLM на сумму 1 млрд швейцарских франков и усиление защиты от мини-дронов примерно на 70 млн франков.

Еще около 400 миллионов правительство просит на покрытие дополнительных расходов на закупку 30 истребителей F-35, а также 100 миллионов, которые пойдут на строительные мероприятия для новых самолетов и реконструкцию пункта управления.

"В свете обострившейся ситуации с безопасностью военные должны вновь быть более ориентированы на оборону, а противодействие наиболее вероятным угрозам – атакам на большие расстояния и гибридным конфликтам – должно быть усилено", – говорится в заявлении правительства.

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует временное повышение налогов с целью значительного усиления обороноспособности.

В декабре верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, не нарушая нейтралитет государства.