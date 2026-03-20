Дания передала Украине пять пожарных машин

Украина получила от Дании пять современных пожарно-спасательных автомобилей.

Об этом сообщили в ГСЧС, пишет "Европейская правда".

Церемония передачи автомобилей для спасателей состоялась при участии специального атташе Королевства Дании по вопросам гражданской защиты в Украине Эрика Бреум-Кристенсена и первого заместителя главы ГСЧС Украины Виталия Миронюка.

Бреум-Кристенсен подчеркнул, что партнерство между Данией и Украиной всегда было крепким.

"Для меня эта пожарная техника – это гораздо больше, чем просто машины, это реальное отражение стратегического партнерства между двумя странами", – добавил он.

