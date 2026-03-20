МЗС прокоментувало заяви у ЗМІ про "ін’єкцію" одному з українських інкасаторів

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував інформацію в ЗМІ щодо того, що співробітники спецслужб Угорщини зробили "примусову ін’єкцію" одному із українських інкасаторів, які були захоплені у Будапешті на початку березня.

Про це він повідомив у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Як відомо, ЗМІ писали, що захоплені українці провели під вартою понад 24 години, більшу частину яких – із зав'язаними очима та в наручниках, після чого були депортовані до України.

У цей час одному з чоловіків зробили примусову ін'єкцію, повідомили джерела в київських силових структурах.

Тихий зазначив, що МЗС вже висловлювало позицію щодо ставлення угорської сторони до українців під час їхнього викрадення в Угорщині, яке за своїми методами може бути прирівняне до тортур. Зокрема він зазначив, що МЗС згадувало й про ненадання медичної допомоги, якої потребував один з утримуваних, та укол препарату, який погіршив стан затриманого.

"Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, в ході розслідувань та відповідних судових процесів, які зараз тривають", – заявив він.

Речник МЗС наголосив, що офіційна позиція української сторони залишається незмінною: Україна вимагає притягнення до відповідальності всіх винних у викраденні та негуманному ставленні до українських інкасаторів і порушенні їхніх прав, крадіжці коштів і цінностей державного "Ощадбанку", а також вимагає їхнього повернення.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулися в Україну ввечері 6 березня. Водночас захоплені кошти та золото залишилися в Угорщині.

Пізніше в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

