БТР, кулемети й гранатомети: в МЗС розкрили деталі затримання інкасаторів "Ощаду" в Угорщині

Бійці угорського Антитерористичного центру, які затримували інкасаторів українського Ощадбанку, мали на озброєнні БТР, кулемети і гранатомети.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС України у новому коментарі щодо інциденту.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що затримання українських інкасаторів в Угорщині відбулося 5 березня 2026 року на кільцевій дорозі Будапешта та що здійснюване ними перевезення цінностей з австрійського Raiffeisen Bank International за міжбанківським контрактом було оформлене згідно з усіма правилами перевезень та митними процедурами.

"Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети", – заявили в МЗС.

Окрім того, стало відомо про умови утримання затриманих інкасаторів, їхні свідчення вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, заявили в МЗС України.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну ввечері 6 березня. Ощадбанк та МЗС України вимагають від Угорщини повернути цінності банку та автомобілі, які здійснювали перевезення.

Водночас від Будапешта продовжують лунати звинувачення, що захоплені кошти можуть належати "українській військовій мафії".

Нацбанк України пропонує Єврокомісії стати незалежним арбітром у справі викрадених Угорщиною інкасаторів.

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.