МИД прокомментировало появившиеся в СМИ заявления о "уколе" одному из украинских инкассаторов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сотрудники спецслужб Венгрии сделали "принудительную инъекцию" одному из украинских инкассаторов, захваченных в Будапеште в начале марта.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Как известно, СМИ писали, что захваченные украинцы провели под стражей более 24 часов, большую часть которых – с завязанными глазами и в наручниках, после чего были депортированы в Украину.

В это время одному из мужчин сделали принудительную инъекцию, сообщили источники в киевских силовых структурах.

Тихий отметил, что МИД уже выражал позицию относительно отношения венгерской стороны к украинцам во время их похищения в Венгрии, которое по своим методам может быть приравнено к пыткам. В частности, он отметил, что МИД упоминало и о непредоставлении медицинской помощи, в которой нуждался один из задержанных, и уколе препарата, который ухудшил состояние задержанного.

"Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, в ходе расследований и соответствующих судебных процессов, которые сейчас продолжаются", – заявил он.

Спикер МИД подчеркнул, что официальная позиция украинской стороны остается неизменной: Украина требует привлечения к ответственности всех виновных в похищении и негуманном обращении с украинскими инкассаторами и нарушении их прав, краже средств и ценностей государственного "Ощадбанка", а также требует их возвращения.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта. При этом захваченные средства и золото остались в Венгрии.

Позже в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов на БТР, с пулеметами и гранатометами.

А министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина намерена привлечь к ответственности всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

