Кайданки, тортури, допити російською: МЗС розкрило деталі утримання інкасаторів в Угорщині 

Міністерство закордонних справ України розкрило деталі утримування захоплених Угорщиною українських інкасаторів, які свідчать про здійснення фізичного та психологічного тиску на затриманих, а також порушення міжнародно-правових зобов’язань Будапештом.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні МЗС України.

Згідно з інформацією Міністерства, затримані мали статус свідків, але при цьому їх перевозили із зав’язаними очима та в кайданках. Зазначимо,що такі дії угорських спецслужб є тортурами у розумінні Європейської конвенції з прав людини.

Відомо, що угорська сторона вилучила в інкасаторів особисті речі, зокрема і мобільні телефони, тому затримані не мали змоги повідомити про своє місцеперебування близьких або роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час арешту, українцям не повернули.

В одного із затриманих, який хворіє на цукровий діабет, сталося погіршення самопочуття. За даними МЗС, медичну допомогу йому надали лише після того, як він втратив свідомість. При цьому йому вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю.

Затриманим інкасаторам не дозволили надавати свідчення рідною мовою, з ними спілкувалися російською.

Крім того, громадянам України не надали можливість скористатися адвокатським захистом, а також не дозволили провести зустріч з українським консулом попри запити посольства та прохання затриманих.

Працівники угорських спецслужб дозволили консулу бути присутнім під час слідчих дій із затриманими, однак зрештою надавали неправдиву інформацію про місцеперебування українців.

Як повідомили в МЗС, ці факти вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

"МЗС України вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ "Ощадбанк", – додали у відомстві.

В Міністерстві закордонних справ України також повідомили, що під час затримання українських інкасаторів в Угорщині бійці Антитерористичного центру мали на озброєнні БТР, кулемети і гранатомети.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну ввечері 6 березня. Ощадбанк та МЗС України вимагають від Угорщини повернути цінності банку та автомобілі, які здійснювали перевезення.

Детально про інцидент, який ще більше загострив відносини України та Угорщини – у статті Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.