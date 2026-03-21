ЗМІ: українська делегація прибула на переговори у США 

Українська переговорна команда вже прибула до Маямі, штат Флорида, на зустріч зі спеціальними представниками президента США щодо завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів.

Як раніше повідомляв президент Володимир Зеленський, Україну на переговорах 21 березня представлятимуть секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Кирило Буданов, лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Представників Росії на перемовинах не буде.

За словами Зеленського, одним із завдань зустрічі буде підготовка до тристоронніх переговорів. Також, за його словами, буде йти робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та для відновлення України.

Крім того, команда українських перемовників обговорить з американцями продовження програми PURL із закупівлі зброї для України. Також порушать питання українсько-американської угоди про дрони.

Президент України Володимир Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.