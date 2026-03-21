СМИ: украинская делегация прибыла на переговоры в США

Украинская переговорная делегация уже прибыла в Майами, штат Флорида, на встречу со специальными представителями президента США по вопросам прекращения войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Как ранее сообщал президент Владимир Зеленский, Украину на переговорах 21 марта будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Представителей России на переговорах не будет.

По словам Зеленского, одной из задач встречи будет подготовка к трехсторонним переговорам. Также, по его словам, будет вестись работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и для восстановления Украины.

Кроме того, команда украинских переговорщиков обсудит с американцами продолжение программы PURL по закупке оружия для Украины. Также поднимут вопрос украинско-американского соглашения о дронах.

Президент Украины Владимир Зеленский также настаивает на необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.