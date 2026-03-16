Мерц назвав неправильним рішення США послабити санкції щодо нафти з РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення США тимчасово дозволити купівлю російської нафти суперечить інтересам України та Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить "Укрінформ".

Мерц переконаний, що санкції проти РФ треба посилювати.

"Війни в Ірані та в Україні пов’язані між собою. Росія, звичайно, дуже уважно стежить за розвитком подій навколо Ірану. Росія скористається будь-якою нагодою, щоб перевірити НАТО та послабити Україну. Тому ми вважаємо неправильним, що Вашингтон послабив обмежувальні заходи щодо продажу російської нафти", – сказав канцлер.

За словами Мерца, нинішні поступки Вашингтона Росії "не призведуть до стійкого зниження цін на енергоносії, але для України це шкідливий і неправильний сигнал".

"Це також на шкоду нашій європейській безпеці", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.