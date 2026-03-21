Мерц пригласит Трампа посетить Германию в сентябре

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует пригласить президента США Дональда Трампа с государственным визитом в Рейнланд-Пфальц – федеральную землю, откуда родом дед американского лидера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Мерц заявил на партийном собрании "Христианско-демократического союза", передает Tasspiegel.

В выступлении канцлер Германии заявил, что его отношения с американским президентом сейчас напряженные.

"Сейчас он не очень хорошо ко мне относится", – сказал Мерц, намекнув на разногласия Берлина и Вашингтона по поводу войны в Иране.

Канцлер объявил, что намерен провести беседу с Трампом на выходных и пригласить его посетить Германию в сентябре.

Мерц уже приглашал американского президента в Рейнланд-Пфальц. Дед Трампа, Фридрих, эмигрировал из этого региона в Соединенные Штаты в 1885 году.

За два срока своего президентства Трамп ни разу не посещал Германию с официальным государственным визитом. Он участвовал лишь в многосторонних встречах, таких как саммит G-20 в Гамбурге.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если бы США проконсультировались с Берлином по поводу войны США и Израиля против Ирана, "мы бы не советовали идти по этому пути".

Также Мерц говорил, что вызванная американо-израильскими ударами война против Ирана может закончиться только политическим урегулированием.

Кроме того, канцлер Германии подверг критике решение США временно разрешить покупку российской нефти. Он заявил, что такой шаг противоречит интересам Украины и Европы.