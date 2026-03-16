Мерц: війна з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави німецького уряду наводить AP.
У контексті поточної кризи на Близькому Сході Мерц наголосив, що цю ситуацію не можна вирішити військовим шляхом.
"Примус до покори за допомогою бомбардувань, найімовірніше, не є правильним підходом до створення демократичного уряду в Ірані. Тут не буде військового вирішення", – наголосив він.
Відповідаючи на заклики Трампа направити військові кораблі для патрулювання Ормузької протоки, Мерц сказав: "НАТО – це оборонний альянс, а не інтервенціоністський".
Раніше президент Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.
Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.
Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.