Мерц: війна з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням

Новини — Понеділок, 16 березня 2026, 19:44 — Ірина Кутєлєва

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву глави німецького уряду наводить AP.

У контексті поточної кризи на Близькому Сході Мерц наголосив, що цю ситуацію не можна вирішити військовим шляхом.

"Примус до покори за допомогою бомбардувань, найімовірніше, не є правильним підходом до створення демократичного уряду в Ірані. Тут не буде військового вирішення", – наголосив він.

Відповідаючи на заклики Трампа направити військові кораблі для патрулювання Ормузької протоки, Мерц сказав: "НАТО – це оборонний альянс, а не інтервенціоністський".

Раніше президент Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.

