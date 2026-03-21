Президент Польщі наступного тижня відвідає США

Президент Польщі Кароль Навроцький у п’ятницю, 27 березня, відвідає Сполучені Штати для участі у Конференції консервативних політичних дій (CPAC).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

CPAC – це щорічна конференція, яка збирає консервативних політиків та активістів зі США та інших країн.

Очікується, що під час візиту на подію Навроцький матиме зустріч з американським президентом Дональдом Трампом.

Під час перебування у США він також планує відвідати завод з виробництва винищувачів F-35 та зустрітися з польською громадою в Техасі.

Президент Польщі востаннє зустрічався з Трампом у січні під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зустріч президентів Польщі та США відбудеться на тлі загострення між Вашингтоном та європейськими союзниками по НАТО. Раніше Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Цього тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск однозначно запевнив, що Польща не надсилатиме свої війська до Ірану.

Нещодавнє опитування громадської думки показало, що 84,7% поляків опитаних виступають проти участі польських військових в операціях проти Ірану на запит Сполучених Штатів.