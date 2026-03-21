Президент Польши на следующей неделе посетит США

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 27 марта, посетит Соединенные Штаты для участия в Конференции консервативных политических действий (CPAC).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

CPAC – это ежегодная конференция, которая собирает консервативных политиков и активистов из США и других стран.

Ожидается, что во время визита на мероприятие Навроцкий встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время пребывания в США он также планирует посетить завод по производству истребителей F-35 и встретиться с польской общиной в Техасе.

Президент Польши в последний раз встречался с Трампом в январе во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Встреча президентов Польши и США состоится на фоне обострения отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками по НАТО. Ранее Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно заверил, что Польша не будет направлять свои войска в Иран.

Недавний опрос общественного мнения показал, что 84,7% опрошенных поляков выступают против участия польских военных в операциях против Ирана по просьбе Соединенных Штатов.