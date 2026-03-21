FT: Єврокомісія закликала держави ЄС прискорити заповнення своїх газових сховищ

Європейська комісія закликала держави-члени знизити своїх цілі щодо зберігання газу та поступово почати заповнювати свої резерви, щоб зменшити попит на тлі війни на Близькому Сході, яка спричинила зростання світових цін на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

У листі, з яким ознайомилося видання, комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен закликав європейські уряди знизити цільовий показник заповнення своїх газосховищ до 80% потужності, що на 10 процентних пунктів нижче офіційних показників блоку.

Також Йоргенсен радить країнам поступово починати заповнювати резерви, щоб уникнути "літнього ажіотажу", який може спричинити тиск на ринки.

У своєму листі єврокомісар запевнив, що енергопостачання ЄС "залишається відносно захищеним". Водночас посадовець закликав до "колективної відповіді" на енергетичну нестабільність, спричинену війною в Ірані.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз готується до тривалого енергетичного шоку після того, як Іран вивів з ладу важливий газопереробний завод у Катарі, що посилило ризик багаторічного дефіциту постачань.

Після атаки ціни на газ у Європі злетіли до рівнів, яких не було вже три роки, а Європейський центральний банк заявив, що тривале порушення постачання призведе до зростання інфляції в єврозоні до 6,3% і спровокує короткочасну рецесію.

Ситуацію загострює і фактична блокада Іраном Ормузької протоки – стратегічно важливого маршруту для перевезення нафти. За оцінками, блокада протоки найбільше в ЄС вдарила по Італії.