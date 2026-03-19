Вартість газу в Європі зросла на 35% після удару Ірану по об'єкту СПГ в Катарі

Ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу в Катарі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Ф'ючерси на газ підскочили на 35% у четвер, що призвело до збільшення цін більш ніж удвічі порівняно з рівнями до початку війни.

Компанія QatarEnergy повідомила, що кілька об'єктів СПГ у Рас-Лаффані зазнали ракетних ударів, які спричинили значні пожежі та великі пошкодження.

Хоча поставки газу із заводу вже були припинені раніше цього місяця через війну, останні удари загрожують утримувати високі ціни на газ у Європі та Азії на тривалий період.

"Це може стати переломним моментом для індустрії СПГ, подібним до атаки на "Північний потік" або, можливо, навіть гіршим", – прокоментувала Сьюзен Сакмар, доцентка юридичного факультету Університету Г'юстона. За її словами, немає жодних ознак того, що Катар зможе відновити постачання найближчим часом.

Газові об'єкти в Абу-Дабі, зокрема нафтогазовий комплекс Хабшан, також були закриті після того, як туди впали уламки перехопленої ракети.

Президент США Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що США дадуть відповідь, якщо катарські об'єкти СПГ ще раз опиняться під атакою.

Трамп сказав, що Іран несправедливо вдарив по частині СПГ-об’єкта Катару.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких іранських об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.