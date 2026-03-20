Лідери ЄС з тривогою обговорили наслідки ударів Ірану по енергооб'єктах Близького Сходу

Європейський Союз готується до тривалого енергетичного шоку після того, як Іран вивів з ладу важливий газопереробний завод у Катарі, що посилило ризик багаторічного дефіциту постачань.

Цю тему лідери ЄС підіймали під час саміту 19 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Під час зустрічі в Брюсселі в четвер лідери висловили занепокоєння щодо погіршення економічної ситуації та закликали до мораторію на удари по енергетичних об’єктах у рамках конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном.

За словами осіб, обізнаних у цій справі, у залі особливо палко висловлювалася прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка попередила, що ситуація в енергетиці є серйозною. За оцінками, блокада Ормузької протоки внаслідок конфлікту найбільше в ЄС вдарила саме по Італії.

Якщо атаки на енергетичні об'єкти не припиняться, "глобальні наслідки будуть або можуть бути серйозними", заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен.

Побоювання лідерів ЄС мають під собою підстави. У четвер ціни на газ злетіли до рівнів, яких не було вже три роки, а Європейський центральний банк заявив, що тривале порушення постачання призведе до зростання інфляції в єврозоні до 6,3% і спровокує короткочасну рецесію.

За даними Європейської комісії, за останні два тижні через зростання цін рахунки Європи за енергоносії зросли на 7 млрд євро

"Якщо виробничі потужності будуть знищені, наслідки цієї війни будуть набагато тривалішими", – заявив у четвер президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон також заявив, що Париж вивчає можливості розблокування Ормузької протоки через дії на рівні Організації Об’єднаних Націй.