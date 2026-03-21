FT: Еврокомиссия призвала страны ЕС ускорить наполнение своих газовых хранилищ

Европейская комиссия призвала страны-члены снизить свои целевые показатели по хранению газа и постепенно начать наполнять свои резервы, чтобы снизить спрос на фоне войны на Ближнем Востоке, которая привела к росту мировых цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

В письме, с которым ознакомилось издание, комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен призвал европейские правительства снизить целевой показатель заполнения своих газохранилищ до 80% мощности, что на 10 процентных пунктов ниже официальных показателей блока.

Также Йоргенсен советует странам постепенно начинать заполнять резервы, чтобы избежать "летнего ажиотажа", который может вызвать давление на рынки.

В своем письме еврокомиссар заверил, что энергоснабжение ЕС "остается относительно защищенным". В то же время чиновник призвал к "коллективному ответу" на энергетическую нестабильность, вызванную войной в Иране.

Накануне СМИ сообщали, что Европейский Союз готовится к длительному энергетическому шоку после того, как Иран вывел из строя важный газоперерабатывающий завод в Катаре, что усилило риск многолетнего дефицита поставок.

После атаки цены на газ в Европе взлетели до уровней, которых не было уже три года, а Европейский центральный банк заявил, что длительное нарушение поставок приведет к росту инфляции в еврозоне до 6,3% и спровоцирует кратковременную рецессию.

Ситуацию обостряет и фактическая блокада Ираном Ормузского пролива – стратегически важного маршрута для перевозки нефти. По оценкам, блокада пролива больше всего в ЕС ударила по Италии.