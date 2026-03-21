До Польщі залетіли повітряні кулі з контрабандою
Польські правоохоронці виявили п'ять повітряних куль з контрабандними сигаретами у різних районах Підляського воєводства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Повітряні кулі заввишки кілька метрів були знайдені на полях у Ломжинському, Монецькому, Сім'ятицькому, Більському та Білостоцькому повітах. До них було прикріплено десять пакетів з сигаретами без польських акцизних марок.
Правоохоронці проводять розслідування на місцях інцидентів.
Повітряні кулі з прикріпленими пачками сигарет масово залітають до Польщі з Білорусі. Минулого року Прикордонна служба зафіксувала понад 200 таких інцидентів.
Контрабандисти використовують повітряні кульки для безпечного перевезення незаконних товарів через кордон, мінімізуючи ризик прямого контакту з поліцією. Цей метод був розроблений після того, як на польсько-білоруському кордоні було збудовано бар'єр для захисту Польщі від нелегальної міграції.
Нагадаємо, 17 лютого повітряні кулі з Білорусі залетіли до Польщі.
У лютому польські прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.
Нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.