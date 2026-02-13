Укр Рус Eng

Польські прикордонники затримали вісьмох дотичних до контрабанди метеокулями з Білорусі

Новини — П'ятниця, 13 лютого 2026, 10:42 — Марія Ємець

Польські прикордонники неподалік кордону з Білоруссю затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

Про це повідомили у пресслужбі польської Прикордонної служби. 

Прикордонники у Підляському воєводстві затримали вісьмох осіб, яких вважають членами мережі контрабанди цигарок з Білорусі до Польщі за допомогою метеозондів.

Всього від початку 2026 року за такими підозрами затримали 16 осіб, вартість вилучених цигарок сягає 2,8 млн польських злотих (майже 34 млн грн). 

В ніч проти понеділка у Польщі зафіксували чергове вторгнення контрабандних метеокуль у повітряний простір країни. У деякі періоди такі інциденти були майже щоденними.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан

