В Польшу залетели воздушные шары с контрабандой

Польские правоохранители обнаружили пять воздушных шаров с контрабандными сигаретами в разных районах Подляского воеводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Воздушные шары высотой в несколько метров были найдены на полях в Ломжинском, Монецком, Семятыцком, Бельском и Белостоцком уездах. К ним было прикреплено десять пакетов с сигаретами без польских акцизных марок.

Правоохранители проводят расследование на местах инцидентов.

Воздушные шары с прикрепленными пачками сигарет массово залетают в Польшу из Беларуси. В прошлом году Пограничная служба зафиксировала более 200 таких инцидентов.

Контрабандисты используют воздушные шары для безопасной перевозки незаконных товаров через границу, минимизируя риск прямого контакта с полицией. Этот метод был разработан после того, как на польско-белорусской границе был построен барьер для защиты Польши от нелегальной миграции.

Напомним, 17 февраля воздушные шары из Беларуси залетели в Польшу.

В феврале польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.