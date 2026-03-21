ЗМІ: Стармер скликає екстрену зустріч посадовців через економічні наслідки війни в Ірані

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наступного тижня скличе екстрену зустріч старших міністрів та голови Банку Англії Ендрю Бейлі для обговорення планів допомоги населенню у боротьбі зі стрімким зростанням вартості життя, спричиненим війною в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що останнім часом Стармер зазначає тиску після того, як операція США та Ізраїлю проти Ірану спричинила зростання світових цін на енергоносії.

У понеділок прем’єр пообіцяв підтримати групи населення, чиї проблеми з вартістю життя погіршилися через конфлікт.

Для початку уряд Британії заявив, що надасть пакет допомоги у розмірі 53 мільйони фунтів стерлінгів (70 мільйонів доларів), щоб допомогти найбільш вразливим домогосподарствам впоратися зі зростанням вартості мазуту.

Напередодні уряд Іспанії представив антикризовий план на 5 мільярдів євро, спрямований на пом’якшення наслідків глобального зростання цін через війну на Близькому Сході.

Повідомляли, що Італія зазнала найбільшої шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу в Катарі.