СМИ: Стармер созывает экстренное совещание чиновников из-за экономических последствий войны в Иране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе созовет экстренную встречу старших министров и главы Банка Англии Эндрю Бейли для обсуждения планов помощи населению в борьбе со стремительным ростом стоимости жизни, вызванным войной в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отмечается, что в последнее время Стармер испытывает давление после того, как операция США и Израиля против Ирана привела к росту мировых цен на энергоносители.

В понедельник премьер пообещал поддержать группы населения, чьи проблемы со стоимостью жизни усугубились из-за конфликта.

Для начала правительство Великобритании заявило, что предоставит пакет помощи в размере 53 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов долларов), чтобы помочь наиболее уязвимым домохозяйствам справиться с ростом стоимости мазута.

Накануне правительство Испании представило антикризисный план на 5 миллиардов евро, направленный на смягчение последствий глобального роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Италия понесла наибольший ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как иранские ракетные удары нанесли ущерб крупнейшему в мире заводу по экспорту сжиженного природного газа в Катаре.