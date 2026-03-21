У МЗС Фінляндії запевнили, що країна не братиме участі в операції в Ормузькій протоці

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не братиме участі в жодних військових операціях в Ормузькій протоці, попри те, що країна приєдналася до спільної заяви про готовність допомогти відновити судноплавство протокою.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Yle.

Президент країни Александр Стубб написав у п'ятницю в X, що Фінляндія долучається до спільної заяви двох десятків країн про готовність "підтримати зусилля" щодо забезпечення безпечного транзиту через Ормузьку протоку.

Глава МЗС пояснила, що це не передбачає участі у військових операціях чи постачання будь-якого обладнання. За її словами, йдеться про певні заходи, які запровадять вже після завершення війни в Ірані.

"Фінляндія разом із країнами-партнерами оцінить, який спосіб участі буде найдоцільнішим у разі завершення військових операцій, прикладом можуть бути штабні офіцерські сили" – сказала Валтонен.

За словами міністерки, Фінляндія має власні значні потреби в оборонному потенціалі й зобов'язання щодо реалізації оборонних планів НАТО та стабілізації регіону Балтійського моря.

Вона наголосила, що участь країн НАТО у війні з Іраном разом зі Сполученими Штатами виключена.

Нагадаємо, 19 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Наступного дня до цієї заяви приєднались Республіка Корея, Нова Зеландія, Данія, Латвія, Словенія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія, Бахрейн та Литва.

Днями президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

А президент Фінляндії Александр Стубб висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.