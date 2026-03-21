В МИД Финляндии заверили, что страна не будет участвовать в операции в Ормузском проливе

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет участвовать в каких-либо военных операциях в Ормузском проливе, несмотря на то, что страна присоединилась к совместному заявлению о готовности помочь восстановить судоходство в проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Президент страны Александр Стубб написал в пятницу в X, что Финляндия присоединяется к совместному заявлению двух десятков стран о готовности "поддержать усилия" по обеспечению безопасного транзита через Ормузский пролив.

Глава МИД пояснила, что это не предполагает участия в военных операциях или поставки какого-либо оборудования. По ее словам, речь идет об определенных мерах, которые будут введены уже после завершения войны в Иране.

"Финляндия вместе со странами-партнерами оценит, какой способ участия будет наиболее целесообразным в случае завершения военных операций, примером могут служить штабные офицерские силы", – сказала Валтонен.

По словам министра, у Финляндии есть собственные значительные потребности в оборонном потенциале и обязательства по реализации оборонных планов НАТО и стабилизации региона Балтийского моря.

Она подчеркнула, что участие стран НАТО в войне с Ираном вместе с Соединенными Штатами исключено.

Напомним, 19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив. На следующий день к этому заявлению присоединились Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн и Литва.

На днях президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

А президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.