Шість країн готові "зробити внесок" у відновлення проходу Ормузькою протокою

Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві лідерів країн, опублікованій на сайті британського уряду.

У спільній заяві не уточнюється, яким саме чином країни доєднаються до відновлення судноплавства протокою.

Окрім того, вони висловлюють засудження через атаки Ірану на цивільні об’єкти та комерційні судна і закликають до негайного припинення цих дій.

"Відповідно до Резолюції 2817 Ради безпеки ООН, ми наголошуємо, що таке втручання в міжнародне судноплавство та порушення глобальних ланцюгів постачання енергії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв'язку з цим ми закликаємо до негайного всеосяжного мораторію на напади на цивільну інфраструктуру, включаючи нафтогазові установки", – йдеться у заяві.

Також Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія висловили готовність вживати заходів для стабілізації енергетичних ринків, включаючи співпрацю з певними країнами-виробниками для збільшення видобутку.

Нагадаємо, ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу в Катарі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого припинення війни з Іраном, попередивши, що конфлікт уже завдає шкоди економікам.

Також писали, що Британія направила військових офіцерів до США, де вони долучаться до розробки плану з розблокування Ормузької протоки, рух через яку зупинився внаслідок війни в Ірані.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Трамп без союзників: чому європейці не поспішають надсилати війська до Ормузької протоки