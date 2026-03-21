В Италии в результате схода лавины погибли двое лыжников

Двое человек погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины в итальянской провинции Больцано.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил центр экстренной помощи Больцано, передает Rai News.

Лавина сошла на горе Хое Ферзе на высоте 2445 метров. В тот момент на склоне находилось 25 лыжников. Отмечается, что трое пострадавших получили тяжелые ранения.

На место происшествия на вертолетах прибыли спасательная служба Альпийского спасения CNSAS и кинологические подразделения, а также местные пожарные. К спасательной операции привлекли пять вертолетов.

Напомним, в конце февраля в результате схода лавины в словацкой части Татр погибли двое польских туристов.

Серия смертельных инцидентов с лавинами в последние недели произошла также в Италии, Германии, Франции, Швейцарии.

В Швейцарии одна из лавин покрыла пассажирский поезд, в результате чего он сошел с рельсов.

Также сообщалось, что в феврале суд в Австрии признал альпиниста виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности после того, как его девушка замерзла в горах во время подъема на вершину.