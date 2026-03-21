Кіпр заявив, що Британія не дозволила США використовувати її бази на острові для атак

В уряді Кіпру повідомили, що Велика Британія зобов’язалася не використовувати свої бази на острові для будь-яких наступальних дій в конфлікті проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у суботу речник кіпрського уряду Кіпру, передає Reuters.

В уряді послалися на телефонну розмову між прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Кіпру Нікосом Христодулідесом.

"Прем’єр-міністр Великої Британії повторив, що безпека Республіки Кіпр є основоположною для Сполученого Королівства, і з цією метою було прийнято рішення про посилення засобів, що сприяють уже чинним превентивним заходам…прем'єр-міністр повторив, що британські бази на Кіпрі не будуть використані для жодних наступальних військових операцій", – йдеться у заяві речника.

Згідно з договором 1960 року, що встановлював незалежність Кіпру від Великої Британії, Лондон отримав суверенітет над базами в Акротирі та Декелії.

Цього місяця авіабаза Акротирі стала мішенню кількох іранських атак дронами, що спричинило дискусії щодо майбутнього британських військових об’єктів на Кіпрі.

А 21 березня стало відомо, що Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Ракети не досягли цілей.

Це сталося після того, як Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.