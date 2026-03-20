Британія дозволила США використовувати бази для атак на об’єкти, що загрожують Ормузькій протоці

Велика Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Раніше британський уряд дозволив американським військам використовувати британські бази для проведення операцій, спрямованих на запобігання запуску Іраном ракет, що становлять загрозу для британських інтересів або життя людей.

Однак під час сьогоднішньої наради міністри дійшли згоди, що використання британських баз США тепер може бути розширено з метою захисту суден в Ормузькій протоці.

Велика Британія як і раніше не братиме безпосередньої участі в ударах, і в уряді наголошують, що "принципи, на яких ґрунтується підхід Великої Британії до конфлікту, залишаються незмінними".

Речник Даунінг-стріт зазначив, що міністри сьогодні домовилися про те, що бази тепер можуть використовуватися для "оборонних операцій США", спрямованих проти "засобів, що використовуються для атак на кораблі в Ормузькій протоці".

За його словами, "міністри наголосили на необхідності негайної деескалації та швидкого вирішення конфлікту".

Днями президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися у війну проти Ірану на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку. Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

19 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

