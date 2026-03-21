Кипр заявил, что Великобритания не разрешила США использовать свои базы на острове для нанесения ударов

В правительстве Кипра сообщили, что Великобритания обязалась не использовать свои базы на острове для каких-либо наступательных действий в конфликте против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в субботу пресс-секретарь правительства Кипра, передает Reuters.

В правительстве сослались на телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Кипра Никосом Христодулидесом.

"Премьер-министр Великобритании повторил, что безопасность Республики Кипр является основополагающей для Соединенного Королевства, и с этой целью было принято решение об усилении мер, дополняющих уже действующие превентивные меры… премьер-министр повторил, что британские базы на Кипре не будут использованы для каких-либо наступательных военных операций", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Согласно договору 1960 года, устанавливающему независимость Кипра от Великобритании, Лондон получил суверенитет над базами в Акротири и Декелии.

В этом месяце авиабаза Акротири стала целью нескольких иранских атак дронами, что вызвало дискуссии о будущем британских военных объектов на Кипре.

А 21 марта стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Ракеты не достигли целей.

Это произошло после того, как Великобритания дала разрешение США на использование своих авиабаз Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.