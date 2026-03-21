Сикорский раскритиковал президента Польши за планы посетить Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал президента Кароля Навроцкого за планы посетить Будапешт и поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сикорский написал на платформе X.

О планах польского президента посетить Будапешт в понедельник, 23 марта, сообщил журналист-расследователь Сабольч Паньи.

По его информации, целью визита Навроцкого будет поддержка Орбана накануне парламентских выборов, а также восстановление связей между лидерами. В декабре польский президент отменил свою запланированную поездку в Будапешт из-за встречи Орбана с правителем РФ Владимиром Путиным.

Сикорский осудил планы Навроцкого посетить Орбана, напомнив, что венгерский премьер продолжает блокировать принятие 20-го пакета санкций против России, а также заручился поддержкой российской разведки в своей предвыборной кампании.

"Президент Навроцкий в понедельник будет находиться в Будапеште, чтобы поддержать Виктора Орбана в предвыборной кампании. Того самого, который блокирует 20-й пакет санкций против России и возвращение 2 миллиардов злотых за оборудование, которое польская армия передала Украине. В кампании, в которой Орбан пугает якобы вторжением Украины, в чем его поддерживает специальная команда ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – ред.)", – написал министр.

Глава МИД напомнил, что в это время в столице Венгрии будут находиться сторонники Путина – вице-премьер Италии Маттео Сальвини и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен. Политики прибудут туда 23 марта на съезд ультраправого альянса в Европарламенте "Патриоты за Европу".

"Господин Президент, пожалуйста, обратите внимание на то, почему национализм и воровство Орбана привели к тому, что Венгрия стала самой бедной страной Европейского Союза. Вы этого хотите для Польши?", – добавил Сикорский.

Ранее журналисты-расследователи установили, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, действующих в российском посольстве в Будапеште, для проведения дезинформационной кампании в пользу премьер-министра Виктора Орбана.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не возобновит транспортировку российской нефти.