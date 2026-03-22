Трамп пригрозив знищити електростанції Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У суботу Трамп пригрозив почати бомбардування електростанцій Ірану, якщо Тегеран в межах 48 годин не відновить вільний прохід через Ормузьку протоку. Допис із погрозами з’явився у його соцмережі Truth Social.

"Якщо Іран не відкриє повністю, без загроз, Ормузьку протоку у межах 48 годин від цього конкретного моменту, США вдарять і рознесуть різні їхні електростанції, починаючи з найбільшої", – заявив президнт США.

З часу допису випливає, що озвучений ним відлік спливає приблизно о 3 годині ночі 24 березня за Тегераном.

До цього Трамп казав, що Штати утримуються від нищення іранської інфраструктури, оскільки це матиме довгострокові наслідки.

Нова заява Дональда Трампа з’явилась через день після того, як він сказав, що Штати думають згортати операцію на Близькому Сході, а щодо проблеми з Ормузькою протокою сказав, що "у певний момент вона відкриється сама по собі".

Також Трамп заявив, що просив Ізраїль припинити удари по нафтогазовій інфраструктурі Ірану.

Неофіційно повідомляли, що Трамп розробляє стратегію захоплення ядерних спроможностей Ірану, а також – що в адміністрації зважують плани взяття під контроль важливого для Ірану острова Харг у Перській затоці, щоб примусити Тегеран відкрити прохід через Ормузьку протоку.