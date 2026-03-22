Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана, если тот не разблокирует Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через Ормузский пролив, имеющий важное значение для мирового экспорта нефти.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В субботу Трамп пригрозил начать бомбардировки электростанций Ирана, если Тегеран в течение 48 часов не восстановит свободный проход через Ормузский пролив. Сообщение с угрозами появилось в его соцсети Truth Social.

"Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого конкретного момента, США нанесут удары и уничтожат различные их электростанции, начиная с самой большой", – заявил президент США.

Из времени публикации следует, что озвученный им отсчет истекает примерно в 3 часа ночи 24 марта по тегеранскому времени.

До этого Трамп говорил, что США воздерживаются от уничтожения иранской инфраструктуры, поскольку это будет иметь долгосрочные последствия.

Новое заявление Дональда Трампа появилось через день после того, как он сказал, что США думают свернуть операцию на Ближнем Востоке, а по поводу проблемы с Ормузским проливом заявил, что "в определенный момент он откроется сам по себе".

Также Трамп заявил, что просил Израиль прекратить удары по нефтегазовой инфраструктуре Ирана.

Неофициально сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию захвата ядерных мощностей Ирана, а также – что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.