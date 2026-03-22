На терміновий збір із власною зброєю: у Фінляндії оновили інструкції для резервістів

У Фінляндії оновили інструкції для резервістів збройних сил та дозволили приходити на точки збору із власною зброєю у разі загрози війни.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За оновленими інструкціями для фінських резервістів, у разі термінових зборів в умовах загрози війни їм можна брати з собою особисту зброю і боєприпаси. Список поповнили також безпілотниками і приладами GPS. Раніше "базовий набір" включав особисте спорядження та засоби гігієни.

У Збройних силах пояснили, що зброї на складах буде достатньо для всіх, проте оновленням інструкції резервістам хочуть дати можливість прийти із власною пристріляною зброєю, якщо вона годиться для військового застосування. Набої у такому разі можна буде брати власні, або отримати зі складів.

"Таким чином, у разі надзвичайної ситуації можуть будуть задіяні усі наявні ресурси", – зазначили у коментарі Генштабу. Там також зазначили, що вітають купівлю резервістами особистої зброї, оскільки це сприяє регулярному підтриманню навичок.

Водночас з’являтися на резервістські збори з особистою зброєю і надалі не дозволено – вони проводитимуться виключно зі зброєю, виданою зі складів.

Фінляндія, традиційно "країна лісорубів і мисливців" – на одному з перших місць у Європі та світі за кількістю зареєстрованої зброї на руках у населення.

За офіційними даними поліції, це приблизно 1,5 млн одиниць зареєстрованої стрілецької зброї, переважно мисливської. Якщо виключити із загальної кількості населення дітей до 15 років (граничний вік для отримання ліцензії), це означає, що в середньому кожен третій фін має зареєстровану зброю.

Найбільша концентрація власників зброї – на півночі у Лапландії та східних районах країни, найменша – у столиці Гельсінкі. Виняткова ситуація – на переважно шведськомовних Аландських островах, там зброю має в середньому кожен другий дорослий.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року у Фінляндії підвищили граничний вік резервістів до 65 років. Також оновили програму підготовки солдатів строкової служби, врахувавши, як змінились реалії війни через широке застосування дронів у бойових діях в російсько-українській війні.

Крім того, у 2025 році запустили дворічну програма з покращення фізичної підготовки молодих людей на тлі даних про погіршення фізичної форми юнаків призовного віку.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який на професійному рівні займається спортом поруч з політичною кар’єрою і є резервістом, долучається до популяризації гарної фізичної форми та участі у вишколах.