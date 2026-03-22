На срочный сбор с личным оружием: в Финляндии обновили инструкции для резервистов

В Финляндии обновили инструкции для резервистов вооруженных сил и разрешили прибывать на пункты сбора с личным оружием в случае угрозы войны.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Согласно обновленным инструкциям для финских резервистов, в случае срочного сбора в условиях угрозы войны им разрешается брать с собой личное оружие и боеприпасы. Список также пополнили беспилотниками и устройствами GPS. Ранее "базовый набор" включал личное снаряжение и средства гигиены.

В Вооруженных силах пояснили, что оружия на складах будет достаточно для всех, однако обновлением инструкции резервистам хотят дать возможность прийти со своим пристрелянным оружием, если оно пригодно для военного применения. Патроны в таком случае можно будет брать свои или получить со складов.

"Таким образом, в случае чрезвычайной ситуации могут быть задействованы все имеющиеся ресурсы", – отметили в комментарии Генштаба. Там также отметили, что приветствуют приобретение резервистами личного оружия, поскольку это способствует регулярному поддержанию навыков.

В то же время появляться на резервистские сборы с личным оружием по-прежнему не разрешается – они будут проводиться исключительно с оружием, выданным со складов.

Финляндия, традиционно "страна лесорубов и охотников", занимает одно из первых мест в Европе и мире по количеству зарегистрированного оружия на руках у населения.

По официальным данным полиции, это примерно 1,5 млн единиц зарегистрированного стрелкового оружия, преимущественно охотничьего. Если исключить из общей численности населения детей до 15 лет (предельный возраст для получения лицензии), это означает, что в среднем каждый третий финн имеет зарегистрированное оружие.

Наибольшая концентрация владельцев оружия – на севере в Лапландии и восточных районах страны, наименьшая – в столице Хельсинки. Исключительная ситуация – на преимущественно шведскоязычных Аландских островах, там оружие имеет в среднем каждый второй взрослый.

Напомним, в конце 2025 года в Финляндии повысили предельный возраст резервистов до 65 лет. Также обновили программу подготовки солдат срочной службы, учтя, как изменились реалии войны из-за широкого применения дронов в боевых действиях в российско-украинской войне.

Кроме того, в 2025 году запустили двухлетнюю программу по улучшению физической подготовки молодых людей на фоне данных об ухудшении физической формы юношей призывного возраста.

Президент Финляндии Александр Стубб, который на профессиональном уровне занимается спортом наряду с политической карьерой и является резервистом, присоединяется к популяризации хорошей физической формы и участию в учениях.