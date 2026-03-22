WSJ: США побоюються вступу хуситів у війну з Іраном

США та їхні партнери на Близькому Сході пильно стежать за єменськими бойовиками хуситами, побоюючись, що вони можуть вступити у війну з Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, угруповання хуситів протягом майже двох років паралізувала судноплавство через Червоне море.

Нещодавно хусити посилили загрозливу риторику, що привернуло увагу офіційних осіб. Хоча вони ще не почали стріляти, бойовики є важливим важелем для Ірану, якщо той вирішить ще більше затиснути світову економіку або розширити свої цілі на Саудівську Аравію та сусідні американські об’єкти, такі як база в Джибуті.

Хусити поки що утримуються від вступу у конфлікт, але дали зрозуміти, що можуть втрутитися в будь-який момент.

Саудівські офіційні особи заявили, що у королівства є угода з хуситами, укладена у 2022 році, про те, що вони не будуть нападати на його територію або кораблі.

Саудівські посадовці працюють над підтриманням дипломатичних відносин з хуситами, щоб не допустити їхньої участі в бойових діях, заявив американський посадовець.

Тим часом США та Ізраїль намагаються уникнути будь-яких провокацій, які могли б втягнути хуситів і ще більше ускладнити конфлікт, додав він.

Нагадаємо, 19 березня Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Наступного дня до цієї заяви приєднались Республіка Корея, Нова Зеландія, Данія, Латвія, Словенія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія, Бахрейн та Литва.

Днями президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

А президент Фінляндії Александр Стубб висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.