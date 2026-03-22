WSJ: США опасаются вступления хуситов в войну с Ираном

США и их партнеры на Ближнем Востоке пристально следят за йеменскими боевиками-хуситами, опасаясь, что те могут вступить в войну с Ираном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, группировка хуситов на протяжении почти двух лет парализовала судоходство через Красное море.

Недавно хуситы усилили угрожающую риторику, что привлекло внимание официальных лиц. Хотя они еще не начали стрелять, боевики являются важным рычагом для Ирана, если тот решит еще больше зажать мировую экономику или расширить свои цели на Саудовскую Аравию и соседние американские объекты, такие как база в Джибути.

Хуситы пока воздерживаются от вступления в конфликт, но дали понять, что могут вмешаться в любой момент.

Саудовские официальные лица заявили, что у королевства есть соглашение с хуситами, заключенное в 2022 году, о том, что они не будут нападать на его территорию или корабли.

Саудовские официальные лица работают над поддержанием дипломатических отношений с хуситами, чтобы не допустить их участия в боевых действиях, заявил американский чиновник.

Между тем США и Израиль пытаются избежать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов и еще больше осложнить конфликт, добавил он.

Напомним, 19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив. На следующий день к этому заявлению присоединились Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн и Литва.

На днях президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

А президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.