Франція обіцяє заходів після того, як додаток для бігу розкрив місцезнаходження авіаносця

Франція заявляє, що вживає "відповідних заходів" після того, як використання офіцером ВМС додатка для фітнесу Strava мимоволі дозволило журналістам визначити місцезнаходження авіаносця "Шарль де Голль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Французький авіаносець зараз перебуває у Середземному морі з метою захисту активів та інтересів Франції та її союзників під час війни з Іраном.

Розгортання авіаносця цього місяця не було таємницею, і його командир навіть провів брифінг для журналістів у режимі відеозв’язку з борту цього 42-тисячного судна з ядерною силовою установкою.

Проте використання додатка для бігу Strava одним з офіцерів ВМС дозволило журналістам визначити місцеперебування авіаносця.

Журналісти Le Monde повідомили, що офіцер користувався цим додатком під час ранкової пробіжки 13 березня, що дозволило журналістам потім знайти "Шарль де Голль" у Середземному морі за допомогою супутникового знімка, зробленого того ж дня.

Речник французьких збройних сил полковник Гійом Верне заявив, що використання Strava, про яке повідомила Le Monde, "не відповідає чинним інструкціям.

Він наголосив, що командування вживає відповідних заходів.

"Під час виконання своїх обов’язків моряки регулярно інформуються про ризики для безпеки, пов’язані з підключеними пристроями, зокрема про використання соціальних мереж у їхньому приватному житті та можливість визначення геопозиції за допомогою цифрових додатків", – сказав Верне.

Використання фітнес-трекерів військовослужбовцями вже неодноразово призводило до виявлення секретних баз США в Афганістані та Сирії через "теплові карти" Strava.

