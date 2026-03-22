Франция обещает принять меры после того, как приложение для бега раскрыло местонахождение авианосца

Франция заявляет, что принимает "соответствующие меры" после того, как использование офицером ВМС фитнес-приложения Strava невольно позволило журналистам определить местонахождение авианосца "Шарль де Голль".

Французский авианосец сейчас находится в Средиземном море с целью защиты активов и интересов Франции и ее союзников во время войны с Ираном.

Развертывание авианосца в этом месяце не было секретом, и его командир даже провел брифинг для журналистов в режиме видеосвязи с борта этого 42-тысячного судна с ядерной силовой установкой.

Однако использование приложения для бега Strava одним из офицеров ВМС позволило журналистам определить местонахождение авианосца.

Журналисты Le Monde сообщили, что офицер пользовался этим приложением во время утренней пробежки 13 марта, что позволило журналистам затем найти "Шарль де Голль" в Средиземном море с помощью спутникового снимка, сделанного в тот же день.

Пресс-секретарь французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что использование Strava, о котором сообщила Le Monde, "не соответствует действующим инструкциям".

Он подчеркнул, что командование принимает соответствующие меры.

"Во время выполнения своих обязанностей моряки регулярно информируются о рисках для безопасности, связанных с подключенными устройствами, в частности об использовании социальных сетей в их частной жизни и возможности определения геопозиции с помощью цифровых приложений", – сказал Верне.

Использование фитнес-трекеров военнослужащими уже неоднократно приводило к обнаружению секретных баз США в Афганистане и Сирии из-за "тепловых карт" Strava.

