ЗМІ: французький офіцер видав місце розташування авіаносця пробіжкою на палубі

Офіцер ВМС Франції мимоволі розсекретив точне місце перебування флагмана французького флоту, авіаносця "Шарль де Голль", – причиною витоку даних стала пробіжка.

Про це повідомляє видання Le Monde, причиною витоку даних стала звичайна ранкова пробіжка.

13 березня о 10:35 ранку офіцер на ім’я Артур (ім’я змінено) пробіг трохи більше ніж 7 кілометрів по палубі корабля. Для відстеження результатів він скористався своїм смартгодинником, підключеним до популярного додатка для спортсменів Strava.

Оскільки профіль офіцера був публічним, дані про його активність миттєво потрапили в мережу. Будь-який користувач міг побачити колоподібні рухи посеред моря і геолокацію на північний захід від Кіпру, приблизно за 100 км від узбережжя Туреччини. Пробіжка тривала 35 хвилин.

Хоча сама присутність французької авіаносної групи в регіоні не була таємницею, точні координати військових кораблів у морі зазвичай є суворо конфіденційними з міркувань безпеки.

"Шарль де Голль" діє у супроводі щонайменше трьох фрегатів та судна забезпечення. До цього авіаносець перебував у Балтійському морі на навчаннях НАТО і мав залишатися там до травня, проте плани були змінені через загострення війни на Близькому Сході.

Використання фітнес-трекерів військовослужбовцями вже неодноразово призводило до виявлення секретних баз США в Афганістані та Сирії через "теплові карти" Strava.

