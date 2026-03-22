У Римі обвалились три будинки через вибух газу: є поранені

В італійському Римі внаслідок вибуху газу обвалились три будинки в районі Пьяна-дель-Соле.

Про це повідомило видання Il Messaggero, інформує "Європейська правда".

Наразі відомо, що внаслідок інциденту двоє людей отримали важкі травми. Близько 70 людей були евакуйовані.

На місце події прибули співробітники поліції та медики. Ведеться розслідування для встановлення причин події.

Як повідомляють пожежники, вибух балона зі скрапленим газом став причиною обвалу. Вибух зачепив три будинки, зруйнувавши всі стіни будівель, а уламки пошкодили припарковані автомобілі.

Тривають пошуки інших можливих постраждалих, які можуть перебувати під завалами.

Також стало відомо, що сильний вибух в одному з районів Стамбула вщент зруйнував дві будівлі, причиною міг стати витік газу.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року вибух газу знищив кілька квартир 9-поверхового будинка у столиці Румунії Бухаресті. Внаслідок нещасного випадку загинули троє людей.