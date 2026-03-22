У центрі Стамбула сильний вибух вщент зруйнував дві будівлі, під завалами ще 2 людей

У неділю сильний вибух в одному з районів Стамбула вщент зруйнував дві будівлі, причиною міг стати витік газу.

Про це повідомляє Anadolu, пише "Європейська правда".

Вибух стався вранці 22 березня на вулиці Ебе у районі Фатіх, що входить до історичного центру міста. Попередньо причиною називають витік природного газу.

İstanbul Fatih'te 2 bina, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama nedeniyle çöktü



– Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026

Під руїнами двох будівель – сусідніх між собою одно– і двоповерхового будинків – опинились дев’ять людей. Сімох рятувальники вже витягли з-під завалів живими, їх госпіталізували.

На місці присутні численні команди рятувальних служб, медиків та поліції. Приїхали також губернатор Стамбула, начальник управління поліції провінції та очільник району Фатіх.

За словами посадовців, потреби в евакуації мешканців довколишніх будівель немає, а життя врятованих з-під завалів – не під загрозою.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року вибух газу знищив кілька квартир 9-поверхового будинка у столиці Румунії Бухаресті. Внаслідок нещасного випадку загинули троє людей. Розслідування трагедії триває. Лунали свідчення, що причиною могла стати безвідповідальність працівників комунальної компанії.

У Греції взяли під варту власника фабрики, де у січні 2026 року внаслідок вибуху загинули 5 людей.